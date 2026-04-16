La propuesta para reformar el Código del Proceso Penal enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento aumenta los casos en que los condenados pueden pedir la libertad anticipada. Ante las críticas que recibió este punto de la reforma, el oficialismo decidió dejarlo de lado, pero esto trajo nuevas críticas, aunque desde otros frentes. “No me pueden hacer esto. Yo me había ilusionado todo con que iba a poder salir antes, pero ahora resulta que no va a ser así. Creo que el gobierno tendría que ser un poco más serio”, se quejó un hombre que está preso por una rapiña.

Otro recluso condenado por este mismo delito también criticó las idas y vueltas con respecto a la libertad anticipada, al tiempo que consideró el episodio como una prueba de que el gobierno comunica mal. “Es un desastre que hayan comunicado una medida y después hayan comunicado que iban a dar marcha atrás. Si es para eso, mejor que no comuniquen nada y nos dejen tranquilos”, reclamó el recluso.

Fuentes de la Torre Ejecutiva aseguraron que allí se está considerando la posibilidad de comenzar a evaluar las posibles consecuencias de los anuncios gubernamentales antes de hacerlos, aunque aún persisten dudas sobre el cambio de estrategia, ya que lo consideran “una modificación demasiado radical” con respecto a la actualidad.