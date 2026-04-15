Donald Trump declaró en una entrevista a un periódico estadounidense que “en los próximos dos días” podrían retomarse las negociaciones de paz con Irán, aunque al mismo tiempo lanzó advertencias a Teherán. “Seguramente nos sentemos a negociar, pero más vale que los iraníes acepten nuestras condiciones esta vez. Si no, toda la fuerza del ejército más poderoso del mundo va a caer sobre ellos, dejando a su país en el mismo estado en que yo dejé la economía global”.

El mandatario pidió al régimen de los ayatolás que durante las negociaciones de paz “tenga muy presentes” sus medidas en materia económica. “El año pasado le asesté un duro golpe a la economía global con la imposición de aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Este año lancé una ofensiva militar que dejó los precios del petróleo por las nubes. Dentro de poco voy a dejar a la economía global hecha cenizas, y eso es exactamente lo que pienso hacer con Irán si ellos no aceptan nuestras condiciones”, sostuvo.

El mandatario amenazó incluso con llevar a Irán a un punto de destrucción similar al que provocó en el sistema universitario estadounidense. “Tengan cuidado, porque cuando yo decido dejar algo en ruinas, no hay fuerza capaz de detenerme”.