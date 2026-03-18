Una de las principales promesas de campaña de Yamandú Orsi fue la disminución drástica de los tiempos de espera en ASSE y el sistema mutual. Las autoridades afirman que el problema se está solucionando, aunque también admiten que el proceso seguramente llevará varios años. “Sabemos que hay mucha gente que está a la espera de que regularicemos los tiempos de espera. A esa gente le recomendamos que tenga paciencia, porque hay una lista de espera muy grande de problemas que esperan ser solucionados”, explicaron desde el gobierno.

Las autoridades anunciaron además que se comunicarán con los usuarios cuando el problema de las largas esperas para conseguir una consulta médica se solucione. “Le pedimos a la ciudadanía que se anote y que nos deje su correo electrónico, así avisamos cuando hayamos arreglado este tema. Por teléfono no llamen, porque la cola de llamadas en espera suele ser de 200 o 300 usuarios. Tampoco escriban correos electrónicos porque lo único que van a recibir es una respuesta automática”.