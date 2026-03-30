Mientras en el mundo se preguntan cuánto va a durar la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, Washington ya está haciendo planes para el día después. Uno de estos planes consiste en reconfigurar el mapa de Medio Oriente, llegando incluso a inventar nuevos países. “De los países que nosotros o nuestros aliados podemos atacar, sin afectar demasiado el orden mundial, prácticamente los bombardeamos a todos. Cuando terminemos con Irán, necesariamente vamos a tener que empezar a repetir países y la gente se va a empezar a dar cuenta de que no tenemos problemas con gobiernos específicos, sino con Medio Oriente en general. Eso nos preocupa mucho”, reconoció una fuente de la Casa Blanca.
La solución pasaría por crear nuevos países con la excusa de que es un proceso necesario para lograr acuerdos de paz, luego poner a algunos de esos países dentro de algún eje del mal y finalmente bombardearlos. “Si reciclamos con inteligencia, nunca se nos van a acabar los países a los que bombardear”.
El loop: “Jamás me hubiera imaginado que en el mundo podía llegar a pasar algo así. Supongo que no pueden pasar cosas peores que estas”. Frase que las personas repiten más o menos tres veces por semana.