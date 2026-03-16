Inicialmente estaba previsto que el programa Artemis colocara un ser humano en la Luna en 2024, pero las fechas se fueron modificando y ahora se espera que, con suerte, el primer alunizaje desde la década del 70 tenga lugar en 2028. Pero desde la NASA afirman que estos retrasos se deben al trabajo que se está realizando para que la misión sea “no solo exitosa, sino también segura para los astronautas”. “En el marco de la filosofía que tradicionalmente ha impregnado todo lo que hace Estados Unidos, decidimos que vamos a bombardear con cientos de misiles la zona en donde se va a producir el alunizaje”, explicó un vocero de la agencia espacial.

El objetivo del bombardeo es “acabar con la posible resistencia de los grupos terroristas que están en el terreno, de modo que nuestros astronautas puedan asegurar el territorio, derrocar a los gobernantes de la Luna y colocar en su lugar a otros más cercanos a Occidente”.