Buena parte de los videos y mensajes que difunde la exdirigente del Partido Nacional contienen amenazas veladas sobre información que está en su poder y podría comprometer seriamente a figuras importantes de la política. Ayer, Romina Celeste volvió a lanzar una de estas amenazas, pero esta vez dirigida a los tres millones y medio de uruguayos. “Ustedes saben que, si yo quiero hablar, puedo hablar. Y también saben que, si yo me largo a hablar, no me para nadie. Así que más les vale empezar a respetarme, porque yo estoy jugada, estoy dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Si me obligan a seguir hablando, yo voy a seguir hablando”.

Tras la difusión del mensaje, la Policía comenzó una investigación contra Romina Celeste por un presunto delito de extorsión. “Esto no admite dos interpretaciones. Esta persona está exigiendo algo con la amenaza de hacer una cosa realmente terrible si no le dan lo que quiere. Esto es una extorsión lisa y llana”, afirmó un jerarca policial.