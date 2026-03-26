En un hecho histórico, los dos gigantes de la tecnología fueron encontrados culpables de promover la adicción a sus plataformas, algo que generó daños en una menor de edad. Pero el fallo contrario a Meta y Youtube no solo fue histórico por su resultado. “Nunca habíamos tenido tanta gente siguiendo en vivo un mismo evento. Fue algo maravilloso. Eran millones y millones de personas pendientes de todo lo que ocurría en el juzgado”, destacó un ejecutivo de Meta.

Desde Youtube también mostraron su satisfacción por la cobertura del proceso judicial. “Lo bueno de los juicios es que se genera mucho suspenso. La curiosidad por saber cuál va a ser el resultado final hace que la gente no quiera despegarse de la pantalla. La multa que nos van a poner seguramente va a significar una de las mejores inversiones que realizamos”, celebró un ejecutivo de Youtube.