A medida que pasan los días y no se registran avances en las conversaciones de paz, en todo el mundo crece la inquietud acerca de cuánto durará la guerra en Irán. En un intento por tranquilizar a los mercados y a sus principales socios, Washington divulgó ayer un análisis de la CIA sobre el tema. “Nuestros expertos consideran que el fin de la guerra es una cuestión de semanas. Aún no sabemos de cuántas semanas exactamente estamos hablando, pero es un número entre 280 y 320”, declaró ayer un vocero de la Casa Blanca en una rueda de prensa.

Pero el optimismo de la Casa Blanca choca de frente con el pesimismo que, según varias fuentes, reina en la agencia. “Seguramente leyeron mal el resumen que les mandamos, o lo interpretaron mal a propósito, pero nosotros creemos que esta guerra va a durar entre 2.800 y 3.600 semanas”, explicaron las fuentes.