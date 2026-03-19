Hoy se anunciará formalmente el acuerdo entre el gobierno y la empresa que hace 28 años recibió la concesión de la Estación Central de AFE, pero que nunca llegó a explotar. A lo largo de todo ese tiempo surgieron propuestas para transformar al edificio en centro cultural, hub de innovación, zona de servicios, entre otras, aunque ninguna de ellas llegó a concretarse. Ahora que se zanjó el diferendo con el concesionario, el gobierno anunció un innovador proyecto para el edificio. “La idea, que es bastante original, es transformar la Estación Central en una estación de trenes. El proyecto incluye la instalación de vías férreas y de andenes que permitirían a los pasajeros subir y bajar de los trenes. Además de eso, habrá un espacio para boleterías, en donde los usuarios podrán pagar una suma de dinero que los habilitará a viajar en tren. Lo bueno es que vamos a poder aprovechar parte de la infraestructura del lugar”, explicó uno de los responsables del proyecto.

Uno de los aspectos más innovadores de esta nueva estación consiste en que los trenes no solo llegarán a ella, sino que también saldrán de allí. “Es como si tuviéramos dos edificios en uno, porque será una terminal de partidas y también de arribos. De esta forma, los trenes no tendrán que ser llevados a otro edificio para que emprendan el viaje de vuelta, sino que ahí mismo podrán intercambiar la salida y el destino. Es un concepto muy original, muy innovador”.