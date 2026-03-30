Si bien los expertos consideran que no falta tanto para que sea viable llevar un ser humano a Marte, tener un plan para traerlo de vuelta es algo que aparece como bastante más lejano. Es por esto que cientos de personas se ofrecen año a año para viajar a Marte en un vuelo solo de ida y quedarse allí hasta la muerte, con la satisfacción de ser el primero en pisar el planeta rojo. Pero ahora varias de estas personas decidieron moderar sus expectativas y aceptar hacer este viaje sin retorno a la Luna o cualquier asteroide. “No veo la hora de irme de este planeta de mierda. Hacerlo para inaugurar la colonización de Marte sería algo hermoso, pero el tema se está demorando y el mundo está cada vez peor. Hoy por hoy, si me dicen que me van a mandar a la Luna para quedarme ahí el resto de mi vida, lo firmo con los ojos cerrados”, expresó una mujer que está anotada como voluntaria para viajar al cuarto planeta del Sistema Solar.
Un hombre que se anotó en un programa similar fue un poco más allá y afirmó estar dispuesto a ser enviado al espacio exterior junto con un telescopio espacial con la misión de mantenerlo en funcionamiento. “La idea de estar más cerca de las otras galaxias que cualquier otro ser humano, y encima de eso estar a millones de kilómetros de este basurero, me resulta absolutamente fascinante”.
La frase: “Estoy dispuesto a ir a Marte y morir allí. De hecho, si me quieren matar ahora mismo, lo agradecería mucho”. Humano cansado de los humanos.