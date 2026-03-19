El presidente de la República se reunirá hoy con los principales jerarcas involucrados en la reforma del Sistema de Transporte Metropolitano para definir las características del proyecto. La principal incógnita consiste en si finalmente se construirá un túnel por 18 de Julio, algo a lo que el intendente de Montevideo se opone. Fuentes de la comuna capitalina adelantaron que Mario Bergara le propondrá a Yamandú Orsi una alternativa que no implique realizar grandes excavaciones. “La idea es poner a disposición del proyecto el túnel de la Intendencia, el que va de Ejido a Santiago de Chile. Si bien el pasaje de grandes ómnibus por allí puede generar algunas afectaciones al normal funcionamiento del Palacio Municipal, el intendente está muy comprometido con el proyecto y está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo posible para que se concrete”.

Las fuentes aclararon que no ocurrirá lo mismo con los túneles de Avenida Italia a la altura del Parque Batlle y de 8 de Octubre. “Una cosa es estar comprometido con el proyecto y otra cosa es tener la ciudad dada vuelta durante tres años. Tampoco vamos a regalarnos como unos giles”.