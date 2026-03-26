El anuncio de una ocupación de la zona fronteriza entre Líbano e Israel por parte de este último fue interpretado como un indicador de que el conflicto entre ambos países se está profundizando. Ayer, sin embargo, se conoció una noticia que podría ser el inicio de un proceso de paz sólido y duradero. Donald Trump y Benjamin Netanyahu ya tienen pronto un proyecto que transformaría el sur de Líbano en un balneario de lujo. El mandatario estadounidense dijo estar “muy entusiasmado” con el proyecto, que contempla la construcción de varias torres de lujo que estarían a cargo de su empresa. De todas maneras, aclaró que “aún falta completar algunos pasos previos, como terminar de derrumbar mediante misiles la inmensa mayoría de la infraestructura edilicia de la zona”.

El primer ministro israelí, por su parte, se manifestó “encantado” con el nuevo balneario. “Sé que no es bueno entusiasmarse mucho con este tipo de proyectos antes de que se concreten, pero realmente me está costando mucho no lanzar todos los misiles que me gustaría lanzar sobre los edificios del sur de Líbano”.