Ayer se conocieron las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial, que incluyen una corrección a la baja en el crecimiento de prácticamente todos los países del mundo, incluido Uruguay. Frente a esta noticia, referentes del sector exportador reclamaron al gobierno que suba el dólar, baje los impuestos y flexibilice las normas laborales. Según un analista, estos reclamos serán la norma y no la excepción de aquí al año 2700. “Hay que tener en cuenta que este tipo de reclamos jamás pueden ser satisfechos, porque es imposible que un exportador tenga como objetivo otra cosa que no sea el dólar alto, la rebaja de impuestos y la eliminación de normas que protegen a los trabajadores. Es decir, en algún momento podría haber un cambio en el discurso, pero eso no va a ser de un día para el otro. Y teniendo en cuenta la fuerza que tienen en la actualidad este tipo de reclamos, para revertirlos se van a necesitar más de 600 años”, opinó un economista de la Universidad de la República.

La aclaración: “No es que yo esté dispuesto a llegar a cualquier extremo con tal de obtener dinero porque me guste mucho. Lo hago por el bien de la sociedad, que necesita más millonarios”. Empresario solidario.