La posibilidad de que exista algún tipo de vida fuera de la Luna ha obsesionado a sus habitantes desde hace siglos, pero son muchos quienes creen que los reportes sobre avistamientos son simples fantasías. Incluso ayer, cuando la agencia espacial lunar recibió un número récord de llamadas de personas que aseguraron haber visto un objeto volador no identificado sobrevolando el cielo durante 40 minutos, la opinión mayoritaria de los científicos es que el fenómeno seguramente tiene otra explicación.

Un astrónomo de la Universidad de la Luna consideró que la posibilidad de que haya algún tipo de vida inteligente fuera de la Luna es “ínfima”. Consultado sobre la teoría de que habría civilizaciones enteras viviendo en el Planeta Azul que orbita alrededor de la Luna, consideró que se trata de “fantasías pergeñadas por personas que tienen mucho tiempo libre”. “Todas estas teorías se basan pura y exclusivamente en una bandera con barras y estrellas hallada en la otra punta de la Luna que seguramente fue puesta allí por algún bromista”. El académico se lamentó de que la civilización lunar se encuentre en un proceso de “claro retroceso educativo y cultural” en el que “la desinformación y las teorías más absurdas y extravagantes circulan más que nunca”.