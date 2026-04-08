“Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029” es el nombre de una agrupación creada para hacerle modificaciones a la Carta Magna, entre las que se encuentran el restablecimiento de la caducidad para delitos cometidos por represores de la dictadura, bajar salarios de senadores y diputados y eliminar cargos de confianza. Desde el grupo, que es liderado por Mercedes Vigil, aclararon que recién se están dando los primeros pasos. “En estos momentos estamos trabajando en nuestra plataforma, algo que se está demorando porque tenemos que conseguir algún escritor que sepa hacerlo bien”, explicó uno de los integrantes de la comisión. “El tema es que entre nosotros no hay alguien que pueda hacer ese trabajo. Tenemos ingenieros, militares retirados y agitadores de redes sociales, pero no hay nadie que sepa escribir con una mínima solvencia para plantear una idea con claridad. Pero confiamos en que allá afuera haya alguna persona que defienda a los represores de la dictadura, se declare libertaria y anti Estado y, al mismo tiempo, sepa escribir”.

La declaración de principios: “Siempre dije que necesitábamos un Uruguay más verde”. Ecologista que defiende represores.