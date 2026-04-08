El senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional Javier García reclamó al gobierno que no detenga el proceso de renovación de la flota aérea de las Fuerzas Armadas que comenzó durante su gestión. El legislador aseguró que en los últimos días surgió una oportunidad “de oro” que Uruguay no debería dejar pasar. “Hace poco Irán abatió a un avión caza estadounidense F-15 de última generación. Obviamente que la aeronave tiene algunas nanas, porque fue derribada por un misil y se estrelló contra el suelo a una velocidad de cientos de kilómetros por hora. Pero no es nada que los talleres de la Fuerza Aérea no puedan reparar”.

García afirmó además que la capacidad de volar de un avión es algo que a veces está “sobrevalorado”. “Si me dan a elegir entre un avión que vuele y uno que no vuele, obviamente me quedo con lo primero. Pero si un avión no vuela pero en cambio sirve para que los narcotraficantes y los terroristas comprendan que están ante un gobierno que tiene toda la intención de combatirlos, entonces creo que vale la pena tener un avión varado en tierra”.