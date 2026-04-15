Faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial y el cuerpo técnico de la selección uruguaya está ajustando el calendario para la llegada de los jugadores y los comienzos de la preparación. Si bien aún hay muchas cuestiones a resolver, ayer se confirmó que Darwin Núñez será el primer jugador en arribar al Complejo Celeste. “Hace mucho que no juega, así que vamos a tener que hacer un trabajo especial con él, que va a empezar por recordarle las reglas del fútbol, ya que a esta altura es muy probable que se haya olvidado de unas cuantas. Además, hay algunas reglas nuevas que quizás nunca se aplicaron en los pocos partidos que jugó este año, por lo que seguramente no sabe exactamente cómo funcionan”, explicaron desde la conducción técnica de Uruguay. “No queremos que Darwin haga un papelón en pleno mundial al agarrar la pelota con la mano porque se olvidó de que el único jugador habilitado para una acción como esa es el golero”.

El adelanto: “Vamos a jugar con un esquema innovador: Valverde en el medio y nueve tipos corriendo a su alrededor”. Marcelo Bielsa, genio de la estrategia futbolística.