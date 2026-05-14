La interna mirasol comenzó a agitarse de cara a las elecciones de diciembre. Ayer aparecieron versiones de prensa según las cuales el actual presidente, Ignacio Ruglio, no se presentará a la reelección. Desde su entorno confirmaron este extremo, aunque aclararon que el actual presidente sí se presentará como candidato a vice. “Nacho siente que su capacidad para armar quilombo con sus declaraciones ya tocó un techo y nadie le da mucha bola. Por eso le pidió a Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, que se presente a la presidencia de Peñarol con él como vice”, contó un dirigente del sector de Ruglio.

Pérez está envuelto en una polémica en España debido a una serie de declaraciones escandalosas brindadas en una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, acusó a la prensa de conspirar en contra del club. El dirigente consultado consideró que “este tipo de declaraciones son las que necesita Peñarol para seguir apareciendo en la prensa aun cuando no haya partido”.