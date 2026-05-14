Medios de comunicación de China revelaron que el presidente de ese país, Xi Jinping, mantendrá hoy una reunión con otro mandatario. Según los reportes de prensa, en Pekín no hay demasiadas expectativas sobre la reunión, ya que el visitante extranjero es una imitación barata, de mala calidad y poco confiable de un líder mundial. “El presidente Xi Jinping hubiera deseado que el mandatario con el que se reunirá hoy fuera más estable y de construcción más sólida, pero era el único que tenía el país que lo envió, por lo que no tuvo más remedio que aceptarlo”.

Si bien el líder mundial en cuestión ofrecería “ciertas ventajas”, lo concreto es que le está dando “muchos dolores de cabeza” a Jinping, debido a su mala calidad e imprevisibilidad. “El principal problema no es que esta persona funcione tan mal, sino que también es impredecible. Uno no sabe lo que puede pasar. A lo mejor un día hace algo bien pero al otro deja de cumplir las funciones básicas que debe desarrollar un líder mundial. Es una imitación barata, y cuando uno acepta una imitación barata sabe que lo más probable es que tarde o temprano empiece a presentar fallas, porque tiene serios problemas en su configuración de origen”, opinó un analista citado por un medio chino.