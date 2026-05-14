El diputado de Cabildo Abierto declaró el martes que solamente aprobará la creación de una comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) si se vota la ampliación del régimen de prisión domiciliaria. En un inicio había trascendido que Perrone estaba buscando la inclusión de los represores de la última dictadura dentro del universo de condenados que pueden acceder a este beneficio, pero el propio diputado se encargó de aclarar el asunto. “El tema de los militares me preocupa, obviamente, pero es un tema aparte. Lo que me interesa en este caso concreto es que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a Leonardo Cipriani en caso de que lo manden en cana”.

Perrone opinó que sería “muy negativo para el sistema mutual” que Cipriani, presidente de ASSE en el período pasado de gobierno, terminara preso en una cárcel común desde donde no podría ejercer el cargo que tiene actualmente en el Círculo Católico. “Es una mutualista demasiado importante como para que se quede sin su coordinador asistencial. Es un riesgo que no podemos correr. Si me aseguran que Cipriani va a poder cumplir su eventual condena mientras teletrabaja para esa institución que tanto se beneficia con sus gestiones, entonces yo apoyo la investigadora”.