El líder de Identidad Soberana hizo un balance de su actuación como diputado con un fuerte contenido autocrítico. “La verdad es que mi objetivo era llamar muchísimo más la atención. Claramente la cosa no está saliendo como yo esperaba. De todos modos, y sin ánimo de quitarme responsabilidades, tengo que decir que no esperaba enfrentarme con una competencia tan fuerte por salir en los medios”, declaró el diputado.

Salle consideró que la competencia de sus colegas legisladores “es muy desleal”. “Ellos dicen un par de locuras en las redes sociales y ya hacen tremendo ruido. A mí no me gustan esas cosas. Lo mío es organizar escraches con megáfonos, es decir, la cosa más artesanal”. El legislador admitió que esta situación “va a ser muy difícil de revertir”. “Lo único que falta es que un par de diputados se agarren a piñas. Ahí sí que me terminan de opacar”.