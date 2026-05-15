La decisión del astillero Cardama de iniciar un juicio contra el Estado uruguayo por la recesión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas tuvo repercusiones en el panorama político. Desde la oposición se renovaron las críticas al gobierno por haber tomado una decisión “irresponsable” que le puede traer varias complicaciones al país. De todas maneras no descartaron la posibilidad de que la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, falle a favor del Estado uruguayo. “Hay algo que tenemos que tener bien presente, y es que la Corte de París está completamente cooptada por la izquierda. No sería raro que los operadores que tienen los partidos de izquierda de todo el mundo en esta corte terminen descartando la demanda de Cardama para hacerle un favor al Frente Amplio”, advirtió la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

El senador colorado Andrés Ojeda coincidió en que la Corte de Arbitraje de París “no es imparcial ni confiable”. “Tenemos que estar muy encima de los jueces para asegurarnos de que su veredicto sea objetivo, es decir, que condene a Uruguay a pagarle una indemnización millonaria a Mario Cardama”.