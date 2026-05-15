Durante una entrevista brindada al canal de Youtube Casillero Vacío, el presidente Yamandú Orsi consideró que la izquierda y Uruguay en general no le prestan suficiente atención a las religiones. “Uruguay es súper laico, pero me parece que nos fuimos de mambo”, dijo Orsi. En opinión del mandatario, esta falta de espiritualidad llevó a muchas personas a buscar sustitutos a la fe, como, por ejemplo, la izquierda. “En el siglo XIX la religión estaba extendidísima en el mundo occidental. Pero la gente empezó a perder la fe y ahí se empezó a volcar a la izquierda. Ojo, yo no digo que ser de izquierda esté mal. Digo que no está bueno sustituir la fe por la izquierda. ¿Por qué no pueden convivir las dos cosas? ¿Por qué no se puede ser una persona racional, que cree en la capacidad de los seres humanos de transformar para bien la sociedad en la que viven, y al mismo tiempo estar convencido de que hay entidades sobrenaturales que no tienen manifestaciones materiales pero aun así condicionan todo lo que pasa en el mundo?”.

Orsi culminó la entrevista haciendo un llamado a los uruguayos “a que tengan fe”. “Se dice que la economía no va a crecer lo necesario para financiar el incremento del gasto social, pero ¿quién lo dice? ¿Quién conoce el futuro? Solo Dios lo conoce. Confiemos en que él va a saber encargarse del asunto”.