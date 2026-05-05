La idea de que el paso del tiempo no siempre se traduce en una evolución de la civilización humana y que en ciertas ocasiones puede ocurrir precisamente lo contrario viene ganando presencia en la literatura, el cine y la televisión del último medio siglo. Como muestra de esto, ayer se presentaron dos series con esta temática que van a ser filmadas en Uruguay. Una de ellas adapta la novela de Philip K Dick The World Jones Made, ambientada en 2047. La otra es una historia original ambientada el jueves que viene; el creador de este último proyecto explicó que la idea de la serie surgió “hace dos semanas, cuando estaba viendo una cantidad de noticias horribles en el informativo y me pregunté cómo podría ser el mundo el 7 de mayo de 2026”.

El rodaje de la serie se hizo en un tiempo récord. “Hoy en día, si pensás en distopías no podés situarlas mucho más adelante, porque lo más probable es que te quedes muy corto. Yo confío en que el escenario que planteé para el jueves no se vuelva una realidad el miércoles, porque en ese caso va a parecer algo completamente normal”.