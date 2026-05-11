El semanario Búsqueda informó la semana pasada que durante los primeros 15 meses de esta legislatura se crearon más comisiones preinvestigadoras que en todo el período anterior. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición justificaron este número, argumentando que este tipo de instancias son prácticamente las únicas que despiertan interés por parte de la población. “No está bueno que la gente no se interese por lo que hacen sus parlamentarios. Y bueno, la única forma que hemos encontrado para despertar el interés de la ciudadanía es achurarnos en comisiones investigadoras que, tomadas en conjunto, suelen tener un resultado de suma cero que no deja muchas conclusiones”, expresó un integrante de la bancada frenteamplista.

El legislador adelantó que ya existe un acuerdo interpartidario para que las sesiones de estas comisiones comiencen a realizarse en teatros barriales y en el interior. En el caso de las sesiones finales, la idea es hacerlas en el Antel Arena. “Puede ser que esta proliferación de comisiones investigadoras no sea demasiado buena para la democracia, pero como espectáculo son muy buenas”.