El rechazo de Teherán al plan de paz de Washington dejó al plan de paz “en estado crítico”, según el propio Donald Trump. Ante el riesgo de que se retomen las hostilidades, el mandatario lanzó una dura advertencia. “Esto tiene que quedar bien en claro: si Irán desarrolla armas nucleares, lo voy a azotar de una manera jamás vista hasta ahora”. Trump también advirtió que si el país no consigue desarrollar un arsenal nuclear, lo va a hacer “desaparecer completamente del mapa”.

Un jerarca del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que desde el punto de vista de Teherán “ambas opciones son malas, pero la que implica abandonar sus intentos de construir armas atómicas es un poco peor”. “Es una muestra de que la vida siempre nos ofrece alguna pequeña rendija de esperanza”.