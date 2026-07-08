Blancos critican a Ojeda por afirmar que hoy en día el verdadero herrerismo está en el Partido Colorado

El directorio del Partido Nacional emitió ayer un duro comunicado en el que critica al senador colorado Andrés Ojeda, a quien acusa de “tergiversar” la ideología y los principios de Luis Alberto de Herrera. Es que Ojeda había declarado la semana pasada que, en su opinión, “el verdadero herrerismo hoy en día no está en el Partido Nacional, sino en el Partido Colorado. Más concretamente en mi sector, aunque no voy a negar que Pedro Bordaberry también es un fiel representante del pensamiento y el estilo del gran caudillo nacionalista”.

Para el Partido Nacional, el legislador colorado se está apropiando de un pilar de la identidad nacionalista. “El senador Ojeda pretende confundir a los votantes. Una cosa es defender a la oligarquía y arrodillarse ante Luis Lacalle Pou al punto de reproducir audios suyos en plena sesión, y otra cosa muy distinta es ser herrerista. Para ser un auténtico herrerista hay que tener una estancia, ser escandalosamente soberbio y muy, pero muy chupacirios”, reza el texto.

Un dirigente nacionalista reveló que se está considerando la posibilidad de hacer una denuncia ante la Corte Electoral que, además de a Ojeda, incluiría a algunas figuras del Frente Amplio. “Entre los tupamaros también hay mucho herrerista. No voy a decir por culpa de quién, porque sería una falta de respeto, pero es así”.