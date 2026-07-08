Yamandú Orsi dice estar “ansioso” por confesarse con León XIV

Una delegación del Vaticano llegó a Uruguay para coordinar las actividades del papa durante su visita al país, pautada para noviembre. El presidente Yamandú Orsi confirmó que ya se acordaron con el Vaticano dos encuentros entre el sumo pontífice y él. “En primer lugar va a reunirse conmigo durante el recibimiento oficial, seguramente en la residencia de Suárez y Reyes. En segundo lugar va a haber una reunión privada entre él y yo, para que yo me pueda confesar”.

Orsi reconoció que tiene “varios secretos” que le pesan en su interior y que espera poder “exorcizarlos, o por lo menos canalizarlos, mediante el acto de la confesión”. “Hasta ahora la prensa y la opinión pública se han encargado de purificar mis culpas mediante el escarnio, pero la verdad es que todo esto me tiene bastante desgastado. Me gustaría que mis pequeños pecados queden entre Dios, el papa y yo y pueda redimirlos mediante el rezo. Le haría mucho bien a mi salud espiritual, psicológica y, ni que hablar, política”.