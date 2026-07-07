Entrenamiento a policías para manejar vehículos militares incluye un módulo de negacionismo del terrorismo de Estado

Ayer comenzó la preparación para que efectivos policiales puedan manejar los vehículos blindados del Ejército que se utilizarán para patrullar los barrios montevideanos con mayores problemas de criminalidad. Los policías deberán someterse a un entrenamiento de varios módulos, que abordan temas como las características técnicas de los vehículos, su funcionamiento en diferentes tipos de superficies y el negacionismo del terrorismo de Estado. Una fuente del Ministerio del Interior reconoció que esto último fue una exigencia de las Fuerzas Armadas. “Ellos dicen que por más que estén a préstamo, esos vehículos siguen siendo de ellos, por lo que quienes lo manejen deben tener un mínimo de conocimientos sobre cómo funciona la estructura militar en nuestro país. Y, si bien es cierto que en la Policía hay cierta presencia del negacionismo, no se compara al que hay en los cuarteles”.

El módulo sobre negacionismo del terrorismo de Estado es puramente teórico, pero fuentes castrenses aseguran que tiene aplicaciones prácticas. “Si los policías no saben lo que pasó en los 70 con los subversivos, pueden mostrar ciertos reparos a la hora de pasarle por encima a algunos pobres que, si no son delincuentes, están a punto de convertirse en delincuentes”, afirmó.