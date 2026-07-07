Yamandú Orsi llamó a Gianni Infantino para pedirle que reconsidere la eliminación de Uruguay

La noticia de que Yamandú Orsi tiene una deuda de más de 5.000 pesos de impuesto de Primaria por uno de sus inmuebles y le falta regularizar obras en otro amenaza con convertirse en un nuevo golpe para la ya maltratada imagen del presidente. En un intento por amortiguar los efectos de este escándalo en ciernes, Orsi decidió llamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que reconsidere la eliminación de Uruguay. Desde el entorno de Orsi explicaron que la idea es aprovechar el precedente de la intervención de Donald Trump para levantar la suspensión a un delantero de la selección de su país. “Es cierto que Estados Unidos es el país local, pero bueno, nosotros vamos a ser locales dentro de apenas cuatro años. Y quizás a algunos les pueda parecer ridículo permitirle a Uruguay retornar al torneo después de haber sido eliminado, pero lo que hicieron con el jugador suspendido también es bastante excéntrico”.

De todas maneras, desde el entorno de Orsi reconocen que se trata de una maniobra “arriesgada”. “Si se confirma que volvemos al Mundial, capaz que mediante un playoff inventado a último momento, la gente va a estar contenta. El problema es que si hacemos otro papelón, el efecto va a ser el opuesto. Por lo pronto, estamos decididos a no permitir que [Fernando] Muslera ataje si llegamos a volver”.