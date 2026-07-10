El dilema del oficialismo ante la falta de 2 votos: “No podemos negociar con unos fanáticos irracionales, pero tampoco con Salle”

El anuncio de la oposición de que no votará la Rendición de Cuentas en general dejó en aprietos al oficialismo, ya que tendrá que salir a buscar entre los partidos que no integran la Coalición Republicana los dos votos que le faltan en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación del proyecto. “La verdad es que estamos en un dilema de muy difícil salida. No podemos negociar los dos votos que nos faltan con una bancada integrada por fanáticos delirantes, antifeministas y obsesionados con la diversidad sexual, pero tampoco con Gustavo Salle y su hija”, reconoció un diputado oficialista.

En la bancada frenteamplista advierten que solo se pondrían a negociar con Cabildo Abierto si el país estuviera a punto de desaparecer del mapa. “Con Identidad Soberana tenemos muchísimas diferencias, pero dentro de todo, Salle es una persona mínimamente razonable. Los de Cabildo, en cambio, dicen que no existió el terrorismo de Estado, que todas las condenas a militares violadores de los derechos humanos durante la última dictadura se hicieron con base en mentiras y que las Fuerzas Armadas salieron de los cuarteles a defender la institucionalidad democrática. Es muy difícil sentarse a conversar con personas que tengan ideas tan delirantes, que prácticamente están al borde del terraplanismo”.