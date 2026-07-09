Tras el primer día sin partidos del Mundial, uruguayos recordaron por qué odiaban tanto sus vidas

Hasta el lunes se habían jugado partidos del Mundial todos los días, desde la inauguración del torneo, el 11 de junio. Ayer fue el primer día en casi cuatro semanas en que no se jugó ningún partido, algo que influyó sensiblemente en el ánimo de los aficionados uruguayos. “Este día fue más deprimente que el día poseliminación de Uruguay. Me había acostumbrado a tener al menos un par de oportunidades diarias de olvidar mi existencia miserable durante dos horas y media. Lo disfruté mucho, porque, además, este Mundial en particular tuvo muchísimos partidos. Pero creo que eso mismo hizo que la caída fuera tan fuerte”, confesó un aficionado.

Otro aficionado dijo que el día sin fútbol le sirvió para recordar por qué odiaba tanto su vida. “Llegué a mi casa del trabajo y tuve que soportar a mis hijos viendo sus programas de televisión infantiles y después haciendo un ruido insoportable mientras yo miro los míos. Mi esposa me puteó porque no arreglé la puerta del ropero que lleva un año rota. Es decir, uno de tantos días iguales al anterior, pero que durante las últimas semanas había sobrellevado gracias a la perspectiva de ver a las estrellas más grandes del fútbol actual. Ahora que quedan solamente ocho partidos estoy empezando a sentirme francamente miserable”.