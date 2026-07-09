Trump se prepara para resolver definitivamente el conflicto con Irán por segunda vez en pocas semanas

El mandatario pretende romper el récord de soluciones de conflictos bélicos en medio año y con eso ganar el Nobel de la Paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer por terminado el alto el fuego acordado el jueves entre Irán y su país, junto con Israel. De todas maneras, el mandatario dijo estar convencido de que en poco tiempo logrará que todas las partes lleguen a un acuerdo “definitivo”. “Que nadie tenga dudas de esto. Si hace algunas semanas logré un acuerdo de paz definitivo, quiere decir que puedo hacerlo nuevamente”, declaró Trump.

El presidente reconoció que su objetivo es alcanzar una solución duradera que termine con el conflicto por lo menos cuatro veces más de aquí al 10 de diciembre, día en que se entrega el premio Nobel de la Paz. “El año pasado me ignoraron y no quiero que pase de nuevo lo mismo. Por eso planeo resolver este conflicto varias veces. Porque resolver un conflicto es algo que puede hacer cualquier líder mundial, pero ¿resolverlo cinco veces en solamente seis meses? Nadie ha sido capaz de hacerlo. Me van a tener que dar el premio Nobel aunque no lo quieran”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, última ganadora del Nobel de la Paz, coincidió con Trump en que este año será su turno, y adelantó que cuando eso ocurra le va a pedir al presidente que le devuelva el premio que le regaló el año pasado.