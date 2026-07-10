Yamandú Orsi confiesa que se olvidó de subir los impuestos a las grandes fortunas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló ayer en una rueda de prensa sobre las responsabilidades de ejercer su cargo y también de las dificultades que este genera en su vida personal. “Tenés miles de asuntos que atender, te llaman todo el tiempo, hablás con todo el mundo. Es imposible que no se te pase algo”. El comentario vino a cuento de una pregunta de un periodista sobre la posibilidad de gravar a las grandes fortunas para financiar programas sociales. “Yo estoy completamente de acuerdo con esa medida, creo que no solamente es justa, sino imprescindible para financiar las transformaciones que la sociedad requiere. El tema es que me olvidé de enviar al Parlamento la ley para establecer este impuesto. Como les decía, tengo miles de cosas en la cabeza”, confesó Orsi.

El mandatario reconoció además que no es la primera vez que le pasa algo así. “Hace un par de meses me olvidé de que la izquierda uruguaya siempre tuvo una fuerte tradición antiimperialista, que en nuestro hemisferio significa resistir los intentos de Estados Unidos por regir nuestros destinos. Pero bueno, la verdad es que se me borró de la memoria. A lo mejor tengo que tener más cuidado”.