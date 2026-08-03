Caja de Profesionales afirma que el timbre de la salud les quitará “apenas diez o 15 días de vida” a los usuarios de mutualistas

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) no tomó de buena gana la medida de vetar el establecimiento de un timbre para cada acto médico, con el que la caja paraestatal pretendía mejorar sus cuentas. Desde la CJPPU anunciaron que van a recurrir la decisión del presidente Yamandú Orsi, ya que consideran “completamente irracional que se rechace una solución que es casi perfecta para todas las partes”. “Con este timbre la caja mejoraría sus finanzas, el gobierno no tendría que transferirle tanto dinero para cubrir el déficit y la vida de los usuarios de las mutualistas se acortaría apenas diez o 15 días”, opinó un integrante del directorio de la CJPPU.

En la caja reconocen que la imposición de un timbre podría llevar a que muchas personas eviten realizarse exámenes y otros procedimientos médicos, algo que a su vez deterioraría su salud. De todas maneras, insisten en que el impacto, medido en días de vida perdidos, sería “muy pequeño”. “Estamos hablando de una quincena, como mucho, entre los aproximadamente 30.000 días que vive una persona. Además, en los profesionales jubilados el efecto sería exactamente el opuesto, ya que tener mejores jubilaciones les permitiría llevar una vida más saludable, así que en ese sentido se mantendría el promedio de vida”.