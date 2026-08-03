Gianni Infantino advierte que podría mudar el Mundial de 2030 a Groenlandia

La propuesta del presidente de la FIFA de asociarse con un consorcio privado para explotar los derechos de los mundiales generó innumerables cruces y hasta una amenaza de boicot de la UEFA, que advirtió que las selecciones europeas no participarán en los mundiales si Infantino no da marcha atrás. En respuesta a la amenaza, Infantino aseguró que la FIFA está evaluando la posibilidad de hacer el Mundial de 2030 en Groenlandia. “Si Europa no es capaz de participar en la organización de una Copa del Mundo, no vamos a tener más remedio que encargarnos nosotros. Groenlandia ofrece grandes ventajas para organizar este evento”, advirtió el presidente de la FIFA.

Fuentes del organismo revelaron que la posibilidad de hacer un mundial en Groenlandia “entusiasma mucho” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que Infantino tendría todo el apoyo que necesita. “Una final en Nuuk con un entretiempo de media hora y la actuación de Björk sería una gran final”, consideraron las fuentes.