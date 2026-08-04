Continúa la búsqueda del bromista que llama a Trump y le hace creer que es un líder iraní

Apenas unas horas después de que comenzaran las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego, la Casa Blanca lanzó una cacería sin precedentes en busca de un hombre que hasta ahora sigue llamando a Donald Trump y se hace pasar por un líder iraní que pretende negociar con Estados Unidos. Las primeras alarmas sonaron cuando empezaron a presentarse importantes divergencias entre los anuncios de Trump sobre la marcha de las negociaciones y la versión de Teherán. Fuentes de la Casa Blanca revelaron que todos los intentos por hacerle entender a Trump que el supuesto líder iraní que lo llama es en realidad un bromista fracasaron rotundamente. “Sospechamos que el señor presidente no quiere reconocer que fue objeto de una broma, así que decidió seguirle la corriente a esta persona”. Es por esto que las principales autoridades de inteligencia llegaron a la conclusión de que la única salida posible es eliminar al bromista. “La posibilidad de eliminar a Trump también es tentadora, porque nos solucionaría ese y muchos otros problemas, pero sospechamos que es ilegal”.

La proyección: “Estamos completamente convencidos de que la paz definitiva va a llegar a Medio Oriente. Solo hay que esperar a que se acabe el petróleo”. Analista internacional y petrolero.