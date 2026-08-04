Revelan que Gabriel Odonne le pidió a Kristalina Georgieva que fuera a un comité de base a dar una charla

La funcionaria no aceptó la propuesta, ya que simplemente con ver un pizarrón de un local frenteamplista comprendió que la cosa “no iba a terminar bien”

El gobierno evaluó muy positivamente la visita a Uruguay de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, especialmente por los buenos conceptos que dejó sobre el país y su economía. El presidente Yamandú Orsi llegó incluso a decir que recibir estos elogios por parte de Georgieva era “maravilloso”. Según revelaron fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de la cartera, Gabriel Odonne, aprovechó ese entusiasmo para pedirle a la directora del FMI que fuera a dar una charla a un comité de base. “La idea del ministro era que Georgieva explicara a los militantes más escépticos por qué la política económica del gobierno es la adecuada. Lo que pasa es que Odonne está convencido de que buena parte del Frente Amplio lo odia porque no sabe expresarse con claridad, así que le pareció que, con una economista más acostumbrada a lidiar con la política y la opinión pública, las explicaciones iban a fluir mejor”.

Finalmente, la visita no se concretó ya que la propia Georgieva lo consideró “algo inconveniente”. Las fuentes reconocieron que la presencia de la directora del organismo multilateral en un comité de base “hubiera sido un delirio”, pero consideraron también que, en estos momentos, una vista de Odonne sería más delirante aún.