Tuit incendiario de Milei: “Lula es un corrupto y un ladrón. Cuídense de los comunistas. Y compren Libra que está barata”

Las tensiones entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Brasil, Lula da Silva, no han hecho más que escalar en estos días. El último ataque de Milei a Lula se registró ayer, mediante la red social X. “Reitero y reafirmo lo que dije antes. Lula es un corrupto y un ladrón. Cuídense de los comunistas. Y compren Libra que está barata”. Desde el entorno de Milei explicaron que el mandatario se niega a firmar el certificado de defunción de la polémica criptomoneda. “Milei es un genio de la economía. Compró 100 dólares de Libra, que está a 0,006622 dólares, o sea que es muchísimo. Ahora quiere inflar su precio nuevamente para después deshacerse de todos sus activos”, explicó un jerarca gubernamental cercano al presidente argentino.

El funcionario descartó la posibilidad de que una nueva estafa pueda afectar la imagen del mandatario. “Si hay personas que siguen creyendo en él después de lo que hizo la primera vez, claramente están dispuestas a perdonarle lo que sea: una o dos reelecciones más, estafas con Libra, con Géminis, con Sagitario, coimas del 3%, del 5%, del 30%, y prácticamente cualquier cosa”.