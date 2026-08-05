Intendente de Maldonado advierte que la izquierda está acaparando todos los proyectos perjudiciales para el medioambiente

El jefe comunal teme que Montevideo y Canelones dejen de ser vistos como departamentos en los que “la ecología y el jipismo” hacen que las inversiones se vayan a otro lugar.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, participó en una reunión con ediles y dirigentes nacionalistas fernandinos en donde se abordaron varios temas relacionados con su gestión. Uno de ellos fue lo que Abella definió como una “importante amenaza” al desarrollo económico de su departamento, especialmente en el sector inmobiliario. “En esto hay que ser muy claros: la izquierda está acaparando los principales proyectos perjudiciales para el medioambiente que se instalan en la zona este: Canelones con el desarrollo en Laguna del Cisne y Montevideo con el proyecto en los bañados de Carrasco. No puede ser que nos estén ganando en nuestra propia cancha”, se quejó el jefe comunal.

Abella advirtió que esta “fuga de proyectos contaminantes o que alteran el paisaje” hace que no solo se pierdan los ingresos que generarían estos emprendimientos. “Si los inversores empiezan a ver a las intendencias de la izquierda como más amigables con la inversión que con los carpinchos y los zorros, ya no van a interesarse por invertir acá. Tenemos que ver cómo hacemos para que la fama que tiene la izquierda de espantar inversiones con sus medidas de protección del medioambiente se mantenga”.