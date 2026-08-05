Oposición denuncia que el gobierno le está tomando el pelo a Mario Cardama

La comparecencia ante el Parlamento de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para informar sobre la rescisión del contrato por la construcción de las patrulleras oceánicas generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Los legisladores blancos y colorados acusaron a Lazo de “mentirosa” y también de no tomarse en serio sus respuestas. “Una cosa es que nos tome el pelo a nosotros, pero otra cosa es que le tome el pelo a Mario Cardama, que no solo es un empresario experiente y respetado, sino también un gran amigo de Uruguay. Si se van a meter con alguien, que se metan con nosotros, pero a Mario déjenlo afuera”, declaró un legislador nacionalista tras la comparecencia de Lazo.

La bancada opositora no descarta la posibilidad de iniciar un juicio político a la ministra por difamación e injurias. “Le exigimos a la ministra que le pida perdón a Cardama por agraviarlo de esa forma. Si no lo hace, no vamos a tener más remedio que juzgarla y, eventualmente, pedir su remoción”, amenazó un legislador colorado.