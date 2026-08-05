Ministerio del Interior recomienda a la AUF lanzar una licitación para la venta de droga en los estadios

Según los investigadores de la Policía, la balacera que se produjo en las afueras del Parque Central luego del partido en que Nacional le ganó a Progreso no tuvo que ver con cuestiones futbolísticas, sino que fue un enfrentamiento entre vendedores de droga. Desde el Ministerio del Interior reconocieron que es “muy difícil” que este tipo de incidentes puedan ser erradicados en el corto o mediano plazo, por lo que sugirieron a los clubes licitar la venta de drogas dentro de los estadios. Fuentes de la cartera explicaron que la idea surge ante la constatación de que es imposible evitar el narcomenudeo en las tribunas, así que lo único que queda es evitar episodios violentos. “Si se hacen licitaciones transparentes y nos aseguramos de darles algún estadio a cada una de las principales bandas del país, por lo menos vamos a evitar que se maten a tiros”.

Las fuentes reconocieron que el único punto del plan que podría representar un desafío importante es que las licitaciones sean transparentes. “Estamos hablando de narcotraficantes y dirigentes de fútbol. Es muy difícil que las cosas se hagan bien. Ahí tendríamos que inventar algo”.