Tras los incidentes en la plaza Seregni registrados en la noche del domingo, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que no se registraron civiles heridos y que se trató de “un procedimiento a la altura de lo que vive el país”.

“No hubo ningún tipo de abuso policial, defendemos el trabajo de la Policía porque fue profesional”, afirmó González en una conferencia de prensa este lunes en la Jefatura de Policía de Montevideo. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía y de la Guardia Republicana para desestimular una aglomeración y culminó con 11 detenidos, heridos con balas de goma y denuncias de abuso policial.

En esa línea, González dijo que la Policía actuó con “respeto y seriedad” y que “no se entró a pegarle a nadie”. “Se evitó hasta el último momento tomar esa medida”, agregó.

González planteó que desde el inicio de la pandemia el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, “en base a los decretos correspondientes” pidió en todo el país que se hagan operativos para exhortar a que no haya aglomeraciones. “Este año hay cosas que no podemos y no debemos hacer. La Policía recorrió, recorre y va a seguir recorriendo el país entero, leyendo en cada lugar un exhorto para que la gente se vaya para la casa”, afirmó.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior llamó a no “politizar el hecho y enmarcarlo en la lucha contra la pandemia de covid-19”, y recordó que la cartera está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía, las intendencias y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

“Una inmensa y arrolladora mayoría de la ciudadanía quiere que la Policía lo custodie y lo cuide, por eso se han hecho cientos y cientos de intervenciones”, afirmó, e informó que este fin de semana largo se realizaron 350 intervenciones en todo el país. “Acá no hay un problema de barrio, departamento, sociedad, religión, credo, color político, no hay nada. [...] nadie quiere ir a una plaza a decir ‘no toquen el tambor’, ‘no se junten’, ‘no hagan una fiesta’, no va por reprimir a nadie”, agregó. González aseguró que el ministerio está “tranquilo” y “sereno” con la forma en la que está actuando la Policía, y advirtió que no se trata de “un tema político” sino “humano”, en el que está en juego “el sustento de una familia o la apertura de un negocio”. “Si politizamos la pandemia, no aprendimos nada”, comentó.

Por su parte, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, dijo que el operativo se inició a raíz de una llamada de un vecino al 911 y que se implementó en tres fases. En la primera se hizo una recorrida por el lugar al tiempo que se leía un exhorto para terminar con la reunión. En la segunda los efectivos ingresaron a la plaza y terminaron deteniendo a dos personas que, según señaló D’Elía, insultaron y agredieron a los efectivos. La tercera fase fue calificada por el funcionario de “disuasión y represión”; tras ser consultados, los jerarcas admitieron que en esta instancia se utilizaron balas de goma.

El jefe de Policía expresó que la parte inicial del procedimiento policial en la plaza Seregni “no fue muy distinto” de lo que se viene implementando en otros lugares ante una concentración de público. “Durante todo el fin de semana, desde que empezó la pandemia hasta ahora, se trabajó ubicando distintos focos y leyendo el exhorto”, señaló el jerarca policial. Entre la primera recorrida y la segunda, sostuvo, pasó algo más de una hora, y que al constatar que la concentración continuaba decidieron “bajar a dialogar”. “Es lo que hacemos habitualmente. Si el exhorto no tiene el resultado esperado, en primera instancia se dialoga con el público y se le expresa que mantenga las medidas de distanciamiento social”, agregó.

El jefe de Policía de Montevideo señaló que cuando se produjeron las dos primeras detenciones, varias personas “intentaron impedir el accionar policial” y arrojaron objetos contra los funcionarios. “Evidentemente teníamos que dispersar esa multitud”, señaló, y agregó que las balas de goma se usaron “cuando ya no teníamos margen de maniobra”. Detalló que en el operativo se detuvo a 11 personas –siete hombres y cuatro mujeres– y que ninguna de ellas registró lesiones. En tanto, dio cuenta de tres policías que resultaron heridos y que se registraron daños en dos vehículos de la Guardia Republicana y en uno de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, de la zona 1.