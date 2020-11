El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (SIFPOM) le pedirá al Ministerio del Interior (MI) que defina protocolos “más claros” para la actuación policial ante aglomeraciones en espacios públicos, según informó la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, en la radio Sarandí. El pedido surge luego de que se produjeran incidentes en distintos procedimientos para disolver aglomeraciones en diferentes puntos del país, como en la plaza Seregni de Montevideo y en la plaza de Castillos, en Rocha.

El objetivo es que “la ciudadanía y el personal [policial] no tengan la menor duda de cómo y cuándo puede actuar el funcionario y cómo y cuándo pueden estar los jóvenes” en los espacios públicos, explicó Rodríguez, que defendió el accionar de sus compañeros y acusó a algunos sectores políticos de “dar manija” contra la institución policial. “Si empezamos con una manija complicada y decimos ‘rebélense’, esos gurises se envalentonan contra la Policía y quedan en el medio de algo que no es su problema, que es más manija que otra cosa”, sostuvo Rodríguez.

Para la presidenta de SIFPOM, esta “manija” puede “beneficiar” a quienes quieren “mostrar que ahora hay una Policía que pasó a ser abusadora, teniendo en cuenta también un futuro plebiscito de la LUC”, en referencia a la ley de urgente consideración. En ese sentido, Rodríguez rechazó que el discurso represivo esté presente entre los funcionarios policiales, aunque no descartó que “pueda haber alguna jerarquía que haya quedado con algún resabio de otras épocas”.

Sobre las denuncias de abuso policial en el operativo en Castillos, Rodríguez consideró que “a veces las actuaciones policiales pueden causar rechazo en el que no entiende la dinámica o puede ver hechos violentos donde hay procedimientos; ponerte contra la pared no quiere decir que seas un delincuente”, afirmó. La sindicalista señaló que si hay pocos funcionarios y muchas personas “para hacer revista, se colocan así para facilitar la tarea de hacer el cacheo”.

Respecto de los disturbios en la plaza Seregni, Rodríguez sostuvo que en el sindicato esperan “que concluya de una vez la investigación de Fiscalía” para “asegurar si hubo o no algo que no estuviera dentro del marco legal”, para lo cual la fiscal cuenta con “suficiente prueba fílmica”, consideró. “Lo que no está bien es que a veces no se espera por esas instancias y por fragmentos de diferentes videos que se ven se da de manifiesto que el funcionario es culpable, entonces eso no es muy garantista para el trabajador”, reflexionó.

Por otra parte, sostuvo que los lineamientos de los operativos no los hacen los funcionarios, sino los mandos: “A veces la gente dice 'por qué el policía fue allí y no fue allá', y el policía lo único que hace es recibir la orden de quien lo comanda para que esté en un lugar u otro”, expresó.

Pedido de informe sobre los procedimientos policiales

En tanto, el diputado del Frente Amplio por Rocha Gabriel Tinaglini elevó este martes un pedido de informes al MI para solicitar información sobre los criterios que se aplican para ordenar un procedimiento ante aglomeraciones al aire libre, en el entendido de que hay “una falta de criterio unificado” y de “protocolos claros y concretos a nivel nacional”. “En diferentes puntos del país se han dado situaciones similares de aglomeración y el proceder del Ministerio ha sido desigual”, cuestiona Tinaglini en el documento.

Por otra parte, el legislador observa una “contradicción” entre el accionar del ministerio y “las recomendaciones de los expertos”, y pone como ejemplo la conferencia que brindó el 5 de noviembre el Grupo Asesor Científico Honorario, en la que se recomendó mantener abiertos los espacios públicos adoptando criterios de cuidado.

En ese sentido, el diputado pregunta cuál es el criterio nacional para el uso y el disfrute de los espacios públicos y cuáles son los espacios estipulados para determinar que existe una aglomeración en espacios al aire libre. Asimismo, pide que se explique cuál es el protocolo de acción de la Policía ante las aglomeraciones en espacios públicos y cuál es la planificación de la cartera con respecto al uso de los espacios públicos para la temporada de verano y qué medidas se tomarán para evitar aglomeraciones.

Este lunes, en rueda de prensa, Tinaglini señaló que mientras en Castillos, el sábado a la noche, la Policía dispersaba a los jóvenes que se encontraban en la plaza de la ciudad, “en el mismo lugar, a la misma hora, en Punta del Este había agrupaciones de jóvenes aglomeradas y la Policía no disipó absolutamente nada”. “Dejemos las reglas claras. Sobre todo con vista a la próxima temporada. Del 1º al 10 de enero es cuando más cantidad de muchachada nos visita y nosotros nos ponemos a pensar en lo que puede llegar a ser La Pedrera o Punta del Diablo”, sostuvo el diputado, que pidió aclarar “a qué le llamamos aglomeración y sobre todo si esto aplica para todos o para algunos”.

Por su parte, el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara se sumó al pedido del Sindicato Policial y manifestó en su cuenta de Twitter que es necesario que el MI “defina protocolos claros para actuar. Es evidente que los lineamientos son insuficientes. Esto daría más garantías a los propios policías y a la sociedad toda”, acotó.