El presidente Luis Lacalle Pou se manifestó en contra de que la Fiscalía General de la Nación sea conducida por un órgano colegiado. En una entrevista emitida por La Nueva Radio, de Florida, el jerarca dijo que es necesario analizar la “institucionalidad del país”, sin importar quién se encuentre en los cargos, y no cree que sea necesario modificar la institucionalidad uruguaya.

La iniciativa fue elaborada por el diputado del Partido Colorado (PC) Gustavo Zubía y propone que el servicio descentralizado pase a ser conducido por tres fiscales. En el proyecto se mantienen las competencias del fiscal de Corte y los diez años de su ejercicio y se determina que los nuevos fiscales permanecerán en el cargo por cinco años. Integrantes de Cabildo Abierto (CA), entre ellos Guido Manini Ríos, manifestaron su apoyo a la propuesta como una forma de disminuir el “autoritarismo” del fiscal Jorge Díaz.

Varios integrantes del Partido Nacional (PN) respaldaron la postura del presidente. El senador nacionalista Sergio Abreu dijo a la diaria que es un “hombre de partido” y que, en ese sentido, estaba alineado con las declaraciones del presidente. La senadora Carmen Asiaín sostuvo que su planteo, como expresó a la diaria la semana pasada, “va en la misma línea” que el del presidente. La senadora manifestó que “se puede estudiar la colegiatura”, pero no es apropiado hacerlo en esta “coyuntura”, debido a los “cuestionamientos” a Díaz. “Parece una solución para un momento” y “le quita seriedad a la reforma”, expresó.

En tanto, el coordinador de bancada de senadores del PN, Gustavo Penadés, sostuvo que se llegó a la situación a través de un “proceso complejo” que incluyó largos debates y “cambios profundos” que no “podemos olvidar”. “[Actualmente] estamos en una etapa en la que tendríamos que ir consolidando la institución, antes de pensar en una nueva reforma”. Consideró que se debe ir por el camino del “fortalecimiento” de la Fiscalía y corregir lo que sea necesario. “Antes de hablar de un cambio en la construcción, se tiene que hablar de un cambio más profundo”, que quizá tenga como consecuencia un cambio en la conducción, planteó.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi dijo que el proyecto no ha entrado oficialmente al Parlamento y que está esperando que eso ocurra para definir su posición. De todas formas, adelantó que la gestión del fiscal Díaz termina en dos años y, por lo tanto, no está de acuerdo con hacer cambios institucionales en este momento, y tampoco corresponde su destitución porque “no hay elementos” que la sustenten.

Apoyo al compañero

Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC recibió a Zubía para analizar en detalle su propuesta de reestructura de la Fiscalía. Luego del estudio del proyecto, el CEN resolvió iniciar una serie de consultas con “constitucionalistas que trabajaron” en la iniciativa, así como “conversaciones a nivel parlamentario”, sostiene un comunicado difundido en la tarde de este lunes. El diputado colorado Felipe Schipani, quien presidió la sesión, dijo a la diaria que las consultas comenzarán en los próximos días. Algunas de ellas referirán a la constitucionalidad de la propuesta, que ha sido cuestionada en los últimos días, agregó.

El diputado señaló que durante la reunión los integrantes del CEN coincidieron en que es una propuesta “interesante” y manifestaron su apoyo al proyecto. Señaló que el documento tiene la firma de integrantes de todos los sectores del PC, como Conrado Rodríguez, Ope Pasquet y la suya. “Vemos con buenos ojos la iniciativa, que trata de dar mejor calidad institucional al funcionamiento de la Fiscalía”, subrayó. Asimismo, sostuvo que el PC venía trabajando en este proyecto “desde hace un tiempo”. “No surge a partir de esta situación en la Fiscalía ni es una respuesta a todos estos planteos que ha habido”, aclaró. El diputado contó que incluso se intentó incluir la iniciativa en la ley de urgente consideración y que en su momento Zubía tuvo una reunión al respecto con el presidente –que aún no había asumido en el gobierno–, pero no prosperó.

Schipani manifestó que “no es un proyecto cerrado” y que el objetivo es que se discuta y se hagan modificaciones. A modo de ejemplo, mencionó que uno de los aspectos que puede modificarse es la entrada en vigencia, que podría atrasarse hasta después de que culmine la gestión de Díaz.

El CEN no discutió sobre las declaraciones del presidente. De todas formas, Schipani dijo que este tema no forma parte del Compromiso por el País y que el hecho de que el presidente esté en contra no impide seguir adelante con la propuesta. “Es materia de negociación”, expresó.

“Fiscal de Corte hay uno solo”

En diálogo con la diaria, el senador del FA Charles Carrera sostuvo que la propuesta del diputado Zubía es “inconstitucional” y señaló que la Constitución habla de fiscal general de la Nación, por lo tanto, el servicio descentralizado sólo puede ser “unipersonal”. Asimismo, señaló que estudiando el tema encontró argumentos de expertos que sostienen que “la creación de un órgano colegiado responde a una voluntad política de representación de mayorías y minorías que politiza la dirección de la Fiscalía”, y que la forma de conducción actual responde a un “grado de autonomía del poder político”. “Fiscal de Corte hay uno solo”, expresó.

Por su parte, el senador frenteamplista Enrique Rubio dijo a la diaria que le pareció “muy bien” la postura del presidente Lacalle Pou sobre la iniciativa y también se manifestó en contra de la reestructura. Opinó que la propuesta “es parte de la estrategia desestabilizadora al tratar de licuar a la Fiscalía” y “al propio sistema judicial”, para de esa forma “condicionar todo el orden político”. “Es inadmisible que una minoría atada al pasado de las Fuerzas Armadas esté condicionando a todas las Fuerzas Armadas y generando un ambiente que busca propiciar el miedo, pero creo que va a fracasar en su objetivo”, manifestó el senador.

El diputado del FA Gerardo Núñez sostuvo a la diaria que de parte de Manini Ríos y algunos integrantes de CA “hay una pulseada contra la democracia”. “Hay una ofensiva descomunal permanente y sistemática sobre el Poder Judicial; han planteado la destitución del fiscal de Corte, han hecho juicios de valor sobre todos los procesamientos y las causas que se van cerrando, sobre todo vinculadas a las violaciones de derechos humanos”, expresó. El diputado dijo que los planteos de CA tienen un “formato de presión sobre un poder independiente”.