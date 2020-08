El titular del Ministerio del Interior (MI), Jorge Larrañaga, compareció este jueves de tarde ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, junto con varios jerarcas de la cartera. Allí se le consultó por el uso de picanas eléctricas por parte de la Policía, a raíz del sonado caso del 30 de junio, cuando en un procedimiento en el barrio de Pocitos un oficial usó una picana contra un detenido. Por ese caso hay dos policías formalizados, que están cumpliendo arresto domiciliario.

A la salida de la comisión, consultado en rueda de prensa, Larrañaga sostuvo que el MI no impartió “ninguna orden” con relación a la utilización de esos “implementos”. Sobre ese hecho en particular, subrayó que fue “la propia Policía” la que lo denunció, por lo tanto, no acepta esa “suerte de acusación generalizada a la Policía de abusos policiales o de actuar por fuera de la ley”.

“Defendemos al buen policía y a la Policía, porque cuando se la cuestiona y pone en duda, quienes festejan y se regocijan son los delincuentes. Esto tiene que ser tomado muy en cuenta. Las órdenes que hemos impartido a la Policía nacional están enmarcadas dentro de la Constitución y la ley, y es lo que hoy dejamos claro frente a las preguntas de los integrantes de la comisión”, subrayó.

Además, recordó que el artículo 165 de la Ley 18.315, que establece el procedimiento policial, fue aprobado en 2008, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que “permitió la utilización de este tipo de elementos de electroshock, que después no se implementaron”, pero “fueron ellos” ‒por el Frente Amplio‒ los que “legalizaron la utilización de estos implementos”. El artículo mencionado establece que “el personal policial está autorizado para la utilización del equipamiento neutralizante no letal denominado ‘stun guns’ y ‘stun baton’, con función de disuasión, defensa y protección”.

El ministro insistió en que las picanas no forman parte del equipamiento policial y que no se dio “ninguna instrucción a la Policía” con respecto al porte o utilización de ese tipo de elementos. Consultado otra vez por la prensa, aseguró que no está en el reglamento, por lo tanto, “la indicación contundente es de no uso” de picanas eléctricas.

Por último, consultado por las denuncias de agresiones con “bates de béisbol” a cuidacoches y personas en situación de calle en Ciudad Vieja, según informó el diario El País, Larrañaga dijo que harán “las investigaciones del caso”, porque no están dispuestos a que se persiga a nadie “por su raza, religión, condición económica o color de piel”. Además, dijo que no hay denuncias en la Policía sobre ese tipo de hechos en esa zona. El único caso ‒añadió‒ se denunció en la Seccional 12, en el Prado.