Entre el viernes y el domingo mataron a nueve personas. El viernes hubo un homicidio. El sábado siete personas fueron asesinadas. Seis casos corresponden a homicidios y en el caso restante, en el que un policía fue el responsable de dar muerte, se espera por la intervención judicial para establecer si se trata de un homicidio o un hecho legal en el marco del accionar policial. El domingo una adolescente fue asesinada en un accidente de tránsito. Este hecho podría tipificarse como un homicidio con dolo eventual, ya que el conductor que la atropelló estaba alcoholizado y se dio a la fuga tras matarla. Los casos fueron en Montevideo, San José, Maldonado y Rivera.

El viernes, sobre las 6.30, en las inmediaciones de Albert Einstein y Marconi, en Libertad, San José, un hombre de 24 años fue asesinado. Según informó San José Ahora, policías de la Brigada Departamental de Seguridad Rural que estaban patrullando concurrieron al lugar y encontraron personas que estaban peleando. Tras escuchar detonaciones, consignaron que una persona guardó un arma que luego fue incautada. Vecinos encontraron a un hombre herido en la vía pública. Fue trasladado a un centro de salud, donde falleció en la noche del viernes por una bala en la cabeza. La Fiscalía Letrada de Libertad está a cargo del caso.

Los siete hechos del sábado se concentraron principalmente en la madrugada y en la noche. Sobre las 00.30, un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada por otro hombre de 26 años tras una discusión con un tercero. El hecho ocurrió en Teniente Galeano y Ovidio Fernández Ríos, en el barrio Piedras Blancas de Montevideo. Policías acudieron al lugar tras recibir una llamada en el servicio de emergencias 911. Encontraron al hombre consciente y herido a la altura del tórax. Lo trasladaron a la policlínica de la calle Malinas, donde falleció. En el traslado, un hombre se interpuso. La víctima lo señaló como el presunto responsable, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. La Jefatura de Zona Operacional 3 de la Jefatura de Policía de Montevideo intervino en el caso. El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

En San José de Mayo, departamento de San José, un hombre de 28 años fue asesinado de un disparo. Recibió el impacto de bala cuando estaba en la calle Canelones, a la altura de Canaro, en la tarde. Según informó San José Ahora, se presume que el hecho ocurrió tras una discusión familiar.

En horas de la noche, un hombre de 42 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Rivera, en el cruce de Atanasio Sierra y Proyectada, en el barrio 33 Orientales. Personal de la Jefatura de Policía de Rivera se presentó en el lugar, también el fiscal departamental. No hay detenidos asociados a este caso.

También en la noche del sábado, un policía de la Guardia Republicana mató a una persona que entró a robar en la panadería en la que trabajaba su pareja. El comercio está ubicado en las inmediaciones de Luis Ceferino de la Torre y Simón del Pino, en Maldonado. El policía estaba esperando fuera del local. Cuando el hombre se retiraba con la recaudación, le disparó. Fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía.

En el cierre de la jornada, sobre las 23.45, dos hombres fueron acribillados en Cerrito de la Victoria, en Montevideo. El tiroteo fue en Francisco Plá y Juan Acosta. Los dos hombres asesinados en el lugar estaban dentro de un auto, donde se encontró el cargador de un arma con municiones. Tenían 22 y 24 años. Intervinieron la Zona 3 de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Fiscalía de Homicidios.

Casi sobre la medianoche, una persona privada de libertad fue asesinada en su celda del módulo 11 del ex Comcar. Como era hijo de una policía, tenía medidas de seguridad judiciales que fueron solicitadas tras incidentes.

Por otra parte, a las 5.00 de este domingo, un hombre de 23 años cuya espirometría dio positiva mató a una adolescente de 15 años en un accidente de tránsito e hirió de gravedad a otra de 17 años. Luego de atropellarlas cuando intentaban cruzar la Ruta 39, en el barrio Hipódromo, en Maldonado, se fugó hacia San Carlos. Horas más tarde, fue detenido y prestará declaración en la Fiscalía. El auto lo encontraron abandonado, con las llaves puestas y señales evidentes del accidente.

“Siempre en primavera, no sé cuál es la razón, hay un crecimiento [de delitos]”

Este viernes 29, a dos días de terminar el mes, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en compañía del jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elia, informó que los homicidios “bajaron en todo el país, pero aumentaron en Montevideo”. “Siempre en primavera, no sé cuál es la razón, hay un crecimiento” de los delitos, agregó el ministro del Interior.

Inicialmente, Heber dijo no saber la cifra exacta de homicidios que hubo en el mes. D'Elia lo asistió y dijo que habían sido 17. El jefe de Policía de Montevideo se refería a los casos de la capital del país, pero el ministro lo malinterpretó y celebró el dato luego de que los periodistas le plantearon que el año pasado fueron 30 homicidios en el mes, pero en todo el país. El ministro del Interior afirmó entonces que “eran menos casos que el año pasado”. “Nos preocupa que hubo 17. Es menos que el año pasado, pero no nos conforma”, aseguró. En octubre de 2020 hubo 16 homicidios en Montevideo y en todo el país fueron 30. Luego de la conferencia de prensa se sumaron los casos antes descritos. Así que octubre cierra con 21 homicidios sólo en Montevideo, cinco más que en octubre del año pasado. El Ministerio del Interior no aportó aún la cantidad de homicidios que se registró en todo el país.

Horas más tarde, Heber corrigió su error en Twitter: “Hoy en conferencia de prensa se me preguntó sobre homicidios y contesté sobre los ocurridos en el mes en Montevideo. No tenía el dato de todo el país y fue debidamente aclarado con los periodistas”.

En la última presentación de datos de delitos, Heber resaltó la baja de todos los delitos si se consideran los datos de enero a setiembre. Pero, si se considera el último trimestre (de julio a setiembre) respecto de 2020, hubo un aumento de homicidios. “Lamentablemente hemos tenido un aumento de 3,8% de los homicidios en este trimestre”, indicó Heber en conferencia de prensa.

Cifras cuestionadas

Charles Carrera, senador del Frente Amplio, alertó en diálogo con la diaria sobre el aumento de la violencia letal: “Vemos con preocupación el incremento de la violencia en los últimos meses. Podemos afirmar que desde agosto hay un incremento de los homicidios”. También cuestionó el accionar del Ministerio del Interior: “Lo que más nos preocupa es el manejo discrecional y poco profesional en la presentación de información del Ministerio del Interior, y en particular del ministro”.

Puso como ejemplo la conferencia de prensa del viernes 29 de octubre. “Antes de terminar el mes presentó información, y la única explicación que se puede encontrar es que lo que se está buscando es que no se conozca el dato real”. Por eso, dice que “se presentan cifras antes de que termine el mes, y se asevera que esos datos correspondían a todo el país cuando estaba haciendo referencia sólo a Montevideo”.

El senador hizo mención a una contradicción en los datos de homicidios de 2020: “Me hace acordar a una situación que detectamos. El 7 de setiembre de 2020 presentaron las cifras del 1º de marzo al 31 de agosto y aseguraron que habían ocurrido 161 homicidios en Uruguay. Cuando se cerró el año, y presentaron nuevamente los datos oficiales, en realidad eran 168 homicidios”. Es decir, siete casos más que en la presentación inicial. Reiteró que esto denota “un manejo discrecional y poco profesional”.

Desde el Frente Amplio detectan un aumento de los homicidios en octubre. “Podemos afirmar que, en principio, en el mes de octubre, hay por lo menos un homicidio por día”, indicó Carrera, y agregó que “hay un incremento de la violencia letal en Montevideo”.

Carrera señala que “la información tiene que servir para que la gente conozca la realidad” y para “el diseño de políticas públicas”. “Hay que esperar y ver cuáles son las estrategias, pero ahora no se ven”, sentenció.

Sobre la violencia letal de estos días, dijo que “este fin de semana fue muy violento”. “Ocurrieron por lo menos siete homicidios que podemos calificar como tales, y hay que esperar las resultancias judiciales de dos homicidios dudosos para calificarlos de forma definitiva”, concluyó.

Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana hizo un racconto de estos hechos, en los que incluyó los homicidios y el accidente de tránsito que terminó por dar muerte a la adolescente. Sobre la explicación del ministro, ironizó: “Parece que la pelusa de los árboles genera violencia”.