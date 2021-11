No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El comisario mayor retirado José Adán Olivera presentó su renuncia como jefe de Policía de Cerro Largo ante el titular del Ministerio del Interior (MI), Luis Alberto Heber, este miércoles. Según informó la cartera, fue para “no involucrar al MI ante los hechos de pública notoriedad”.

La salida se produce después de que fueran detenidas varias personas, entre ellas un policía del área de investigaciones de dicha jefatura, mientras trasladaban materiales de contrabando desde Brasil para la remodelación del Estadio Municipal Mario Ubilla.

Los materiales estaban en un camión conducido por un hombre allegado al senador y exintendente Sergio Botana, y viajaban junto a un policía, que era personal de confianza de Olivera. Se denunciaron varias irregularidades en el procedimiento policial, por lo que se analiza la connivencia de otros policías.

Hay un detenido por el caso. Se trata del responsable de una organización civil que trabaja con la Intendencia de Cerro Largo, quien también fue parte de la campaña del ahora intendente, José Yurramendi. La investigación se extendió y no se descartan otras detenciones por otros hechos irregulares.

La Jefatura de Policía de Cerro Largo le fue encargada de manera interina al subjefe departamental, el comisario general Ignacio González.

De antes

Olivera había sido cesado previamente en marzo de 2018, durante el gobierno anterior. En su momento dijo a El Observador: “Yo pregunté y nadie me ha dado explicaciones hasta ahora”. Agregó que, según versiones que le llegaron, al entonces director de la Policía Nacional, Mario Layera, “no le gustó” su gestión.

Botana salió en su defensa en el mismo medio. Para el entonces intendente de Cerro Largo, “la policía arachana es como si fuera un equipo de fútbol que juega muy bien, pero que fue modificado sin que hubiera necesidad”.

“A mí lo que no me gustó fue la señal que se dio: teníamos una policía que mantenía buenos niveles de seguridad, que combatía el delito y bajaba los niveles de inseguridad de manera permanente”, aseguró Botana. “Uno pensaría que una gestión como la de Olivera debería ser premiada con un ascenso, por ejemplo, pero no: se recibe la sanción de la destitución lisa y llana”, enfatizó.

El gobierno de Luis Lacalle Pou repuso a Olivera como jefe de policía de Cerro Largo al inicio de su mandato.