Un adolescente de 18 años fue agredido en las afueras del camping municipal Los Delfines de La Paloma, Rocha, según hizo público Crónicas del Este. El hecho ocurrió el fin de semana pasado, luego de que finalizara el Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional.

El adolescente agredido, que es de La Paloma, no formó parte de las actividades del Congreso y se acercó porque había una fiesta.

Según el medio, en un audio que circuló la madre del adolescente contó que se dio una riña y su hijo estaba “separando a uno de sus compañeros” cuando fue agredido. “Fue un muchacho de costado que le pegó un piñazo con una piña americana. Cayó al piso, perdió el conocimiento y entre seis le pegan patadas en el piso”, relató. “Fue a agarrar a su amigo y los muchachos de Río Branco lo agarraron en patota y lo partieron todo con una piña americana”, lamentó.

Inicialmente fue derivado a la mutualista Comero, donde fue visto por una odontóloga que confirmó que había perdido una pieza dental y que tenía otras flojas, según informó su madre.

Como tenía mucho sangrado, fue derivado al hospital de Rocha, de donde fue dado de alta y retornó a su casa. Mientras dormía, siguió sangrando. “Quedó en un charco de sangre”, aseguró su madre. “Lo llevamos de nuevo a Comero. Le indicaron placas. Fue derivado a Rocha, donde quedó ingresado”.

El adolescente tiene dos fracturas en la cara. Una fractura es donde le falta el diente. “Si mueve la boca se le separa”, dijo su madre, que contó que también tiene otra fractura en el último hueso de la mandíbula, cerca de la sien.

El lunes será sometido a una cirugía por la fractura que tiene en la boca. “Es una operación complicada porque él tiene 18 años y hasta los 21 se siguen desarrollando los huesos”, explicó su madre.

Sobre su situación actual, dijo: “Ahora son calmantes para que no sufra dolor. No está comiendo porque no puede. Pidió puré y no pudo comer. Sólo puede tomar jugo de a traguitos”.

Armando Castaingdebat, presidente de la Juventud del Partido Nacional, dijo a la diaria que tomaron conocimiento sobre el hecho el martes, luego de que la madre del adolescente difundió la información. “Nos pusimos a averiguar qué había pasado. El suceso se da fuera del lugar en que sucedió el Congreso y después de que terminó el Congreso”, aseguró. “El Congreso tenía seguridad privada hasta las seis de la mañana. Los hechos ocurrieron a las siete de la mañana”, consignó, en referencia a la mañana del domingo. Y acotó: “De todos modos, nosotros repudiamos y rechazamos estas actitudes”.

Castaingdebat explicó que “fue una pelea entre dos barras”. “Una de ellas de militantes del Partido Nacional, de un pueblo del interior, de Río Branco”, afirmó. Por eso, “inmediatamente nos pusimos en contacto con el encargado del ómnibus que vino de Cerro Largo y dimos con los agresores”.

El presidente de la Juventud del Partido Nacional explicó que tenían todos los datos porque “semanas previas al Congreso difundimos un formulario, porque era una actividad para personas 100% vacunadas”. Entonces, “teníamos los datos de las 1.200 personas que fueron y eso fue lo que rápidamente nos permitió encontrar a los agresores”. Y agregó: “Dimos toda la información a la Policía y estamos a las órdenes”. “El agredido no está registrado en ningún formulario, no estaba inscrito”, indicó.

“Estamos en permanente contacto con la Policía, también nos vamos a poner a la orden de familia”, reafirmó. La Fiscalía Departamental de Rocha trabaja en el caso.

Sobre los agresores, dijo que “fueron expulsados de la juventud del Partido Nacional”. “No queremos saber de nada con estas cosas”, aseguró Castaingdebat.