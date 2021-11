No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Richard Perdomo es un subcomisario que cumplía funciones en la Jefatura de Policía de Maldonado. Tiene 53 años y está radicado en Melo, Cerro Largo. Fue formalizado por comprarle un arma ilegal al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado que ahora está preso por varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, revelación de secretos, tráfico interno de armas y falsificación ideológica, entre otros delitos.

Fernando Pereira fue condenado a 24 meses de cárcel, nueve de ellos en prisión efectiva. El policía tenía un estrecho vínculo con Germán Cardoso, exministro de Turismo, quien le pedía “información reservada y favores”.

Pereira le vendió un arma a Perdomo, pero no hicieron los trámites obligatorios para este tipo de transferencias y la venta nunca fue registrada. Al tiempo, a Perdomo le robaron el arma, que fue utilizada en un hecho delictivo e incautada por la Policía. En ese momento informó que los trámites de la transferencia no se habían realizado.

Entre las escuchas telefónicas que llevaron a la condena de Pereira, había conversaciones con Perdomo respecto a la situación irregular del arma. Por eso Jorge Vaz, fiscal a cargo del caso por la Fiscalía Departamental de 2º turno de Maldonado, sumó estos delitos en la causa de Pereira.

Además, Vaz solicitó la formalización de Perdomo. Andrea Camaño, jueza letrada de Primer Turno de San Carlos, Maldonado, que también actuó en el caso Pereira, hizo lugar al pedido. Perdomo fue formalizado por un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de falsificación ideológica por un particular, por lo cual se le impuso una medida cautelar no privativa de libertad por 60 días. Debe fijar domicilio, no pudiendo ausentarse sin dar aviso, y tiene prohibido salir del país.

De baja por lesiones contra un detenido y reincorporado

Durante su trabajo en la Jefatura de Policía de Maldonado, Perdomo fue sumariado en 2003 y dado de baja el 29 de julio de 2004 por lesiones graves por haber golpeado a un detenido, luego de un sumario administrativo.

El 3 de julio de 2012 se revocó el acto administrativo y fue reintegrado. En ese momento tenía el grado de oficial ayudante. También se dispuso la “recomposición” de su carrera administrativa. La resolución fue firmada por el presidente de la República de la época, José Mujica.

En estos años ascendió dos veces dentro de la Policía. Pasó de ser oficial ayudante (grado 5 de 10) a subcomisario (grado 7 de 10).